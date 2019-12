Anny Duperey est en Charente-Maritime ce mercredi avec Hélène FM et Vogue radio. La comédienne sera tout d’abord à l’espace culturel Leclerc de Rochefort pour une séance de dédicace de son livre « Complicités animales » aux éditions du Cherche Midi. C’est de 11h à 12h30. Elle sera ensuite à 19h30 à l’Atlantic ciné de Saintes, en compagnie de l’acteur Jean-Charles Chagachbanian, pour la présentation en avant-première du téléfilm « Les Secrets du château ». Juste avant, Alain Jeanne animera une émission spéciale de « Chut… on écoute la télé ! » en direct et en public à 18h. Puis, une 2e avant-première est prévue à 20h45 au cinéma Le Lido de Royan. Les deux séances sont gratuites.