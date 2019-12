A J-2 du mouvement de grève générale en France, syndicats, retraités, partis d’opposition et gilets jaunes annoncent une forte mobilisation. Les appels à faire grève et à manifester se multiplient en France. Notamment dans les transports, mais aussi dans les établissements scolaires. Le secteur privé est également concerné. Un mouvement de grève reconductible pour exiger le retrait du projet de réforme de retraite par points, le maintien de l’ensemble des régimes spéciaux, et une hausse des pensions et des salaires. Le mouvement s’annonce donc relativement bien suivi. Ecoutez René Ferchaud, secrétaire général de l’Union départementale Force ouvrière de Charente-Maritime :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/fo-greve-du-5.mp3 En Charente-Maritime, quatre rassemblements sont prévus ce jeudi. A 10h devant le Pôle emploi de Jonzac. A 10h30, devant la Corderie royale de Rochefort et devant le Palais de justice de Saintes. Et à 14h devant la gare de La Rochelle.