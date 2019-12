Le territoire de l’ancienne région concentre à lui seul 91% de la puissance éolienne régionale de la Nouvelle-Aquitaine, qui doit multiplier par quatre sa production d’ici 2030 et par huit d’ici 2050 pour répondre aux objectifs nationaux. Hier, les présidents et élus des quatre conseils départementaux de la Charente-Maritime, de la Charente, des Deux-Sèvres et de la Vienne se sont retrouvés à Nanteuil-en-Vallée, en Charente, pour réclamer à l’Etat un développement maîtrisé et concerté de l’éolien, déplorant l’absence d’un cadre réglementaire précis régissant la répartition territoriale. 260 éoliennes sont implantées en Charente-Maritime, la plus petite part de l’ancienne région.