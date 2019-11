Des ballots de cocaïne découverts mercredi sur l’île de Ré, mais aussi sur l’île d’Oléron. Après le fort coup de vent de mardi soir, ce sont finalement plus de 100kg de drogue qui ont été retrouvés sur des plages de Charente-Maritime. De la taille d’une boîte à chaussures, entourée de cellophane pour les rendre plus hermétiques, ces ballots contiennent de la cocaïne à un degré de pureté élevé de 83%. A ce jour, le procueur de la République de Rennes Philippe Astruc, qui est en charge de l’affaire, comptabilise 1 350kg de cocaïne ramassée depuis la mi-octobre sur le littoral atlantique, entre la Bretagne et Les Landes. Pour rappel, il est interdit de ramasser ces ballots sous peine de poursuites judiciaires.