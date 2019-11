L’exercice départemental anti-submersion a pris fin hier midi en Charente-Maritime. Les services de l’Etat, du Département et de quinze communes du littoral charentais ont été mobilisés. Plus de 300 personnes ont participé à cet entraînement grandeur nature lancé mercredi après-midi. Il s’agissait de tester toute la chaîne d’alerte et de protection de la population dans des conditions de forte tempête. 418 interventions ont été réalisées fictivement par les pompiers, 21 700 foyers ont été privés d’électricité. 6 blessés ont été transportés à l’hôpital. Et 870 personnes ont été évacuées. Un retour d’expérience sera prochainement effectué.