La Banque alimentaire lance aujourd’hui sa collecte nationale d’hiver. En Charente-Maritime, 800 bénévoles sont mobilisés. 63 associations partenaires vont assurer des collectes de denrées alimentaires et de produits d’hygiène dans 120 magasins du département. Avec un objectif de 120 tonnes de marchandises cette année qui seront ensuite distribuées aux plus démunis, dont les profils ont beaucoup évolué ces dernières années comme le souligne le président Robert Gaillard :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/collecte-1.mp3 L’opération va permettre d’aider cette année 10 000 bénéficiaires. Un chiffre qui s’est stabilisé. Robert Gaillard :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/collecte-2.mp3 La collecte d’hiver de la Banque alimentaire, c’est aujourd’hui, demain et dimanche. L’association recherche toujours des bénévoles pour assurer ses missions. Vous pouvez contacter le 05 46 45 39 73.