C’est aujourd’hui le grand jour du Black Friday. Le vendredi noir est devenu un moment important pour bon nombre d’enseignes et de commerçants qui réalisent des promotions monstre pour attirer la clientèle. L’évènement commercial venu des Etats-Unis s’est largement imposé en France en trois ans. Un moment presque plus important que les soldes pour certains. A Saintes, la Ville propose même le stationnement gratuit cet après-midi. Mais cette pratique commerciale est de plus en plus contestée par les écologistes très remontés contre l’hyperconsommation.