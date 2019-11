L’inauguration aujourd’hui du module thermal expérimental des futurs thermes de Saint-Jean-d’Angély. Au lendemain des Rencontres nationales du thermalisme qui se sont déroulées à Jonzac, Bernard Riac, le PDG du groupe Valvital qui porte le projet, fera le déplacement pour assister à cet évènement. Celui-ci aura lieu en présence de la maire Françoise Mesnard, du président de la Communauté de communes des Vals de Saintonge Jean-Claude Godineau, du député Jean-Philippe Ardouin et du sénateur Bernard Lalande. L’enjeu est de taille pour la ville et l’avenir du territoire.

Après quatre mois de travaux, la construction du module thermal expérimental est enfin terminée en centre-ville, sur le site de l’ancienne caserne Voyer, place du Champ-de-foire. Il s’agit en fait d’une mini-station thermale destinée à vérifier la faisabilité du projet, en testant la qualité de l’eau souterraine et ses vertus curatives. Une centaine de patients volontaires triés sur le volet participeront prochainement aux premiers essais cliniques. Une étude qui va durer deux ans. Si les tests sont concluants, le groupe Valvital pourra alors engager les démarches afin d’obtenir l’agrément en rhumatologie nécessaire à la construction des futurs thermes. Ce module expérimental représente un investissement de près d’un million d’euros sur un budget total de 14 millions d’euros que représentent les thermes et leur résidence hôtelière de 50 appartements. Ouverture prévue en 2023 si tout se passe bien. Ce projet, porté par Valvital, 2e acteur français du thermalisme, devrait ainsi contribuer à la revitalisation de Saint-Jean-d’Angély qui veut se positionner comme une destination de tourisme médicalisé. L’objectif étant d’atteindre à terme 5000 curistes par saison et de créer 250 emplois sur le territoire.