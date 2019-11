La découverte d’un loup à Saint-Thomas-de-Conac inquiète les agriculteurs de Charente-Maritime. Et plus particulièrement les éleveurs qui craignent un risque pour leurs troupeaux. En effet, l’un d’eux a retrouvé une quinzaine de ses brebis mortes à Mortagne-sur-Gironde il y a une quinzaine de jours. Même si aucun lien n’a pour l’heure été établi, ces deux évènements ont de quoi alarmer la profession. Le syndicat agricole FNSEA 17 critique vertement la politique du gouvernement en matière de régulation de la faune sauvage, et en particulier du loup qui prolifère sur le territoire. Cédric Tranquard, le président :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/agri-loup-1.mp3 Cédric Tranquard qui attend des réponses claires du gouvernement concernant le devenir de la conservation du loup.