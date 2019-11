La sous-préfète Laure Trotin, qui est référente départementale pour cette cause, va procéder ce mercredi à la signature du Contrat de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, propre au territoire des Vals de Saintonge. L’objectif est de mieux aider et accompagner les victimes de violences conjugales. A cette occasion, une opération de sensibilisation se tient toute cette journée place de l’Hôtel de Ville, avec la participation des élèves des lycées Blaise-Pascal et Louis-Audouin-Dubreuil, et de la gendarmerie. Stands d’info, théâtre et exposition sont prévus.