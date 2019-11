C’est demain à 16h tapantes que débutera en Charente-Maritime le grand exercice départemental anti-submersion. Quinze communes vont participer à cet entraînement destiné à tester toute la chaîne d’alerte des secours et de la sécurité. Une première pour la ville d’Aytré, depuis la création du Plan communal de sauvegarde, suite au passage de la tempête Xynthia en 2010. L’occasion de tester la réactivité de ses services et des élus. Le maire Alain Tuillière nous en dit un peu plus sur le déroulement de cet exercice, même si le scénario est tenu secret par la préfecture :

Alain Tuillière qui sera en première ligne, comme il y a pratiquement dix ans :

A noter que l’exercice pourra être annulé en cas de passage réel en vigilance orange ou en cas d’évènement majeur. Il sera alors reporté aux 10 et 11 décembre.