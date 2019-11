Des habitants continuent de se mobiliser contre le projet d’implantation de six aérogénarateurs dans cette petite commune de l’Aunis, située entre Surgères et Marans. Rassemblés au sein de l’association Stop éole Anais 17, ils ont installé des banderoles et distribuent des tracts à la population. Ils craignent l’impact sur l’environnement, la santé et le tourisme, et dénoncent une arnaque écologique. Patrick Fuseleau, le nouveau président :

Patrick Fuseleau précise qu’une plainte a été déposée contre le maire Bruno Gautronneau pour prise illégale d’intérêts, car trois éoliennes pourraient être implantées sur ses terres. Mais celle-ci aurait été classée sans suite. Le 12 décembre prochain, il se réunira avec d’autres responsables associatifs de l’agglomération de La Rochelle pour faire le point sur les actions en cours.