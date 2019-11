Plus d’une centaine de plants de cannabis retrouvés chez un particulier à Plassay, près de Saintes. L’homme âgé de 48 ans a fait l’objet d’une perquisition à son domicile, après une convocation samedi à la gendarmerie. Il a été contrôlé positif à l’alcool et aux stupéfiants, comme lors d’un banal contrôle routier quelques jours plus tôt. Ce qui lui avait valu cette convocation. Chez lui, les gendarmes ont trouvés 111 plants de cannabis et des sachets d’ecstasy. Son colocataire, âgé de 40 ans, était lui aussi positif. Résultat : les deux hommes seront convoqués devant le juge le 21 février à Saintes.