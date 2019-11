J-1 avant le déroulement de l’exercice départemental Orsec Submersion 17. Quinze communes de Charente-Maritime vont participer à un test grandeur nature du Programme de protection contre les inondations. Demain et jeudi, le département sera placé en vigilance rouge submersion et orange vents violents, suite à un bulletin fictif de Météo France. L’objectif étant de tester toute la chaîne d’alerte, la gestion de la catastrophe et l’application des procédures de protection de la population. Mais aussi de repérer les éventuelles défaillances du système, comme le souligne le maire d’Yves Didier Roblin qui va mobiliser une vingtaine de personnes :

Pratiquement 10 ans après le passage de la tempête Xynthia qui avait fait 12 morts en Charente-Maritime, cet exercice peut faire ressurgir chez certains des souvenirs douloureux. Un mal nécessaire pour Didier Roblin, même si lui a décidé de ne pas tester le plan d'évacuation de la commune :

Et à propos des travaux de défense côtière de la commune d'Yves, le chantier est semble-t-il prévu pour l'été 2020.