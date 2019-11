La pose hier soir de la première pierre du futur cinéma Cinévals de Saint-Jean-d’Angély. Un projet porté par la Communauté de communes des Vals de Saintonge, qui va sortir de terre d’ici un an et demi place du Champ de foire, près des futurs thermes dont le module expérimental sera inauguré ce vendredi. Un projet vieux de dix ans qui entre enfin dans sa phase de concrétisation. Trois salles seront créées pour un total de 460 places. 54 séances seront proposées par semaine pour un objectif de 60 000 entrées par an. On écoute le président Jean-Claude Godineau :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/cinevals.mp3 Le choix de la délégation de service public sera effectué en 2020. Coût de l’opération : 4,3 millions d’euros dont 1,5 million financé par Vals de Saintonge communauté. Le reste étant pris en charge par l’Etat, la Région, le Département et le CNC.