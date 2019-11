Saint-Jean-d’Angély accueille de nouveau depuis hier soir un Marché aux truffes. Lancé l’an dernier, il a été renouvelé cette année par l’Association des trufficulteurs de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. L’opération sera reconduite tous les lundis jusqu’au 2 mars à 19h à la salle Aliénor-d’Aquitaine. Deux conférences sont prévues les lundis 16 décembre et 6 janvier à 19h30 pour apprendre à choisir, conserver et cuisiner la truffe.