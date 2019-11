Un temps encore humide en ce début de journée en Charente-Maritime. La matinée s’annonce encore arrosée, avec un nouveau régime d’averses qui devraient toutefois cesser en début d’après-midi. Ensuite, le ciel sera plus variable, avec une alternance de nuages et d’éclaircies. Mais la pluie reviendra en soirée et la nuit prochaine, accompagnée de possibles coups de tonnerre, et d’un fort coup de vent, bref mais intense, avec des rafales attendues jusqu’à 95km/h sur la côte. Elles pourront provoquer des inondations, en raison du fort coefficient de marée de 99.

Côté mercure, c’est stable avec des valeurs comprises entre 10 et 12° ce matin. Il fera 13° cet après-midi à La Rochelle et Surgères. 14 à Saint-Jean-d’Angély, Rochefort, Royan, Marennes et sur l’île d’Oléron. Et un maximum de 15 à Marans.