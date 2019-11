Scène ouverte avec la pianiste et compositrice Yuko Hirota.

Yuko Hirota, pianiste-compositrice. Née à Tokyo, Yuko Hirota commence à étudier le piano à l’âge de trois ans. Elle obtient le diplôme de l’Académie Musashino. Cette formation classique ne l’a cependant pas coupée de ses racines japonaises. Sa grand-mère paternelle était professeur de Nagauta, le“Chant long” du théâtre Kabuki chanté en s’accompagnant du shamisen, tandis que sa grand-mère maternelle était une chanteuse du “Petit chant”, le Ko-uta, de caractère plus sentimental. Les chansons entendues au Tibet devaient d’ailleurs plus tard lui rappeler l’atmosphère du “Petit chant”. Son grand-père paternel fut l’un des premiers facteurs de piano au Japon. Venue en Europe pour y parfaire sa formation auprès de Louis Hiltbrand, pianiste, compositeur et professeur de piano pour la Classe de Virtuosité du Conservatoire de Genève, elle y reste quatre ans pour ensuite se fixer à Paris. Elle suit à l’Ecole Normale de Musique la classe de Musique de Chambre de Serge Blanc et au conservatoire, les cours d’Harmonie, de Contrepoint et d’Analyse de Katori Makino. Elle poursuit l’étude de la composition et de la musique traditionnelle japonaise avec Akira Tamba. Elle entame ensuite une carrière d’interprète et donne de nombreux récitals au Japon, en Suisse et en France tout en enseignant le piano à la Schola Cantorum de Paris. Maîtrisant le répertoire classique, ses compositeurs préférés restent Bach, Mozart, Schubert, Schumann, Chopin, Franck, Debussy, et son maître, Hiltbrand. Elle doit à ce dernier l’écoute de la voix intérieure, qui la poussera à rencontrer le psychanalyste Elie G. Humbert, disciple direct de C. G. Jung, et finalement à composer.

En représentation le dimanche 24 novembre en l’église Saint-Nazaire de Bernay-Saint-Martin à 16h.

http://pianonoki.wix.com/yukohirota

https://www.facebook.com/dfusduhsdfuhsdfhddfhusf?epa=SEARCH_BOX