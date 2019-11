Un grand canidé a été aperçu et photographié ce mercredi à Saint-Thomas-de-Conac, au sud du département. La préfecture a confirmé hier soir qu’il s’agissait bien d’un loup gris. L’animal a été authentifié par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui ne confirme pas toutefois le lien entre la signalement de ce loup gris et la découverte il y a quinze jours d’une quinzaine de brebis mortes à la ferme bio de la Gravelle à Mortagne-sur-Gironde. Et ce en raison des délais entre les deux évènements. Les autorités poursuivent leurs investigations pour localiser l’animal qui est une espèce protégée. Toute personne ayant vu un grand canidé, subi des attaques sur le bétail ou vu des animaux sauvages tués doit rapidement contacter l’ONCFS au 05 46 74 95 20.