Le réseau « Oléron, cœur de villages » poursuit son développement. Après avoir lancé en 2017 un système de carte de fidélité utilisable dans tous les commerces partenaires, qui permet de cumuler des points et donc des euros, il envisage de créer l’an prochain un service de livraison en points relais ou à domicile 100% local. Une façon de concurrencer les mastodontes du commerce en ligne et d’apporter une vraie valeur ajoutée avec des produits locaux et de qualité. Stéphane Rocton, le président :

Un projet soutenu par la Communauté de communes de l’île d’Oléron et son manager de centre-bourg qui devraient apporter leur expertise pour la bonne coordination du service.