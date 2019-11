L’état de catastrophe naturelle reconnu pour huit communes de Charente-Martime, suite à la sécheresse survenue entre le 1er octobre et le 31 décembre 2018. Cela concerne plus précisément Arvert, Bourcefranc-le-Chapus, La Brée-les-Bains, Etaules, La Rochelle, Saint-Agnant, Saint-Georges-d’Oléron et Saint-Laurent-de-la-Prée. Les sinistrés ont jusqu’au 25 novembre pour déposer un état estimatif de leurs pertes auprès de leur compagnie d’assurance.

Et puis l’état de catastrophe naturelle a également été reconnu pour la commune de Saint-Savinien, suite aux inondations et coulées de boue du 24 mai 2019. Les sinistrés doivent contacter leur assurance avant le 26 novembre.