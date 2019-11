La lutte contre l’exclusion numérique se poursuit en Charente-Maritime. Depuis un peu plus d’un mois, quatre collèges du Département ouvrent leurs portes aux personnes qui ne sont pas très à l’aise avec l’outil numérique. De plus en plus incontournable dans la vie quotidienne, et alors que la Charente-Maritime sera entièrement raccordée à la fibre d’ici à 2022, il devient donc urgent de se mettre à la page. D’où l’idée de créer des ateliers ou Point d’accueil numériques qui sont gratuits et ouverts à tous, comme celui qui a lieu tous les mercredis après-midi de 14h45 à 16h45 au collège Fernand-Garandeau de La Tremblade. On écoute la principale Corinne Salvatierra :

L'atelier peut accueillir 15 personnes en même temps. Trois autres collèges s'inscrivent dans cette démarche : Arlette-Guirado à Archiac, Pierre-Mendès-France à La Rochelle et Edgar-Quinet à Saintes.