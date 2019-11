Surgères pour tous s’est donnée pour mission et ambition de réunir les habitants et leur donner la parole, pour qu’ils puissent exprimer leurs idées. Sur différentes thématiques et priorités comme l’environnement, la jeunesse, la petite enfance ou encore le sport. Membres fondateurs de Surgères pour tous, Rozenn Petot et Olivier Bourdin sont partis d’un constat :

Malgré un nom qui sonne comme un slogan de campagne, et alors que nous sommes à quelques mois des Municipales, cette association se veut totalement apolitique. Et même si Surgères pour tous reconnaît une certaine proximité avec le candidat Younès Biar, référent départemental de La République en marche, elle se dit ouverte aux idées des deux autres candidats déclarés : Didier Touvron pour la gauche et la maire sortante Catherine Desprez :

Et l’association Surgères pour tous promet de peser sur les débats et sera force de proposition, même après les élections :

Une distribution de tracts à l’ensemble des citoyens est prévue en fin de semaine pour annoncer la naissance de Surgères pour tous. Des réunions et des conférences seront prochainement organisées. Une page Facebook au nom de l’association a été créée.