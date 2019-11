HELENE FM vous réserve vos places pour l’avant-première du film “Les secrets du château” de Claire de La Rochefoucauld avec Anny Duperey et Jean-Charles Chagachbanian, qui aura lieu le mercredi 4 décembre à 19h30 à l’Atlantic ciné de Saintes. Emission spéciale “Chut… on écoute la télé !” à 18h en direct, en présence de la réalisatrice et des comédiens.

Des places privilégiées pour les 10 premiers inscrits qui rempliront le formulaire ci-dessous.



NOM, Prénom

Téléphone

Adresse

Votre email

Merci de bien vouloir confirmer votre inscription.