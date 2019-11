Le Rassemblement national de Charente-Maritime réagit après la dégradation de sa permanence départementale basée à Marennes. Dans la nuit de samedi à dimanche, le local, qui est situé rue Le Terme, a été la cible de tags hostiles au parti de Marine Le Pen. C’est la 2e fois en quinze jours qu’il est vandalisé, après le bris d’une vitre dans la nuit du 5 au 6 novembre. Le Rassemblement national a de nouveau porté plainte et a bon espoir que la gendarmerie retrouve le ou les auteurs. Ecoutez Séverine Werbrouck, responsable départementale du parti :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/rn-permanence.mp3 Le Rassemblement national qui condamne ces faits. Tout comme le maire socialiste de la ville Mickaël Vallet qui rappelle que, par principe, « la violence n’est jamais acceptable en politique et dans les affaires publiques », et que « la meilleure et seule manière d’exprimer sa désapprobation vis-à-vis d’une idéologie est de la faire battre dans les urnes ». Fin de citation.