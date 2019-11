A Marennes, la permanence départementale du Rassemblement national a été dégradée pour la 2e fois en quinze jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, le local, qui est situé rue Le Terme, a été la cible de tags. Des sigles anarchistes et des inscriptions hostiles au parti de Marine Le Pen ont été peints sur la façade : on peut lire « Dégage », « La solution n’est pas là » ou encore « La jeunesse emmerde les racistes ». Une plainte a de nouveau été déposée par le Rassemblement national qui s’était déjà rendu à la gendarmerie après des dégradations commises dans la nuit du 5 au 6 novembre. Une vitre avait été brisée puis remplacée depuis. Richard Guérit, le responsable local du mouvement et candidat aux Municipales à Marennes, a réagi et dénoncé ces faits.