Ils sont prêts à rempiler pour le premier anniversaire du mouvement. Ils appellent à la mobilisation demain et dimanche dans plusieurs villes du département. Des manifestations sont prévues à Saintes et La Rochelle. Les gilets jaunes de Royan, qui ont maintenu la mobilisation tout l’été, ont prévu eux de se rassembler à partir de 14h aux endroits habituels, c’est-à-dire aux ronds-points de l’aérodrome et du magasin Lidl. « Pas de blocage », annoncent-ils, mais une distribution de tracts pour dénoncer la baisse de leur pouvoir d’achat. Même chose à Saint-Jean-d’Angély où les gilets jaunes encore actifs ont prévu d’occuper les ronds-points aux différentes entrées de la ville.