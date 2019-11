Municipales 2020. Eric Authiat brigue un 2nd mandat à Tonnay-Charente. A 71 ans, le maire socialiste entend poursuivre l’action entreprise depuis 2014, avec une équipe de gauche plurielle en partie renouvelée et rajeunie, et nommée « Tonnay avance ». Parmi les grands chantiers en voie de concrétisation : le transfert de la caserne des pompiers et du centre technique municipal, du centre-ville vers le secteur de La Noue, à l’entrée du péage de l’autoroute A837. En cas de réélection, Eric Authiat envisage de donner aussi un coup d’accélérateur à la transition écologique. Ecoutez :

Eric Authiat qui veut également faire progresser le territoire à l’échelle de la Communauté d’agglomération Rochefort océan, loin des guerres d’égo ou politico-politiciennes :

Et non « pas se faire manger par Royan ou La Rochelle », comme il le dit.