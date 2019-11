Après l’annulation de l’épreuve l’an dernier en raison du mouvement des gilets jaunes, la compétition reprend du service cette année. Plus de 170 pilotes s’élanceront à 17h de l’esplanade Eric-Tabarly, pour le prologue, dont le vainqueur en 2017 Nicolas Hernandez. Les engagés vont sillonner aujourd’hui et demain les routes de l’Aunis, en passant par Aigrefeuille, Surgères, Puyrolland, Annezay et Genouillé. 11 épreuves spéciales sont prévues au total. Le vainqueur devrait arriver entre 23h et minuit demain à La Rochelle.