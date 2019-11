C’est ce soir que l’église profanée de Tonnay-Charente accueillera une messe de réparation. Un temps de prière et une étape indispensable pour les fidèles dans cette épreuve, après les actes de vandalisme survenus le week-end dernier, voire sataniques selon la communauté chrétienne. Pour rappel, la croix du Christ a été renversée, le tabernacle fracturé et le Saint-Sacrement profané. Cette messe de réparation sera célébrée par le père Bertrand Monnard, vicaire général du diocèse de La Rochelle, qui secondera le curé de la paroisse de Tonnay-Charente. On l’écoute :

La messe débutera à 18h en l'église Saint-Etienne. Du côté de l'enquête, la police est toujours à la recherche du ou des auteurs. Le curé de Tonnay-Charente Evans Joseph et le maire Eric Authiat ont déposé plainte ce mardi au commissariat de Rochefort.