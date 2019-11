Un dépassement dangereux en cause dans la mort d’un jeune homme de 25 ans hier soir à Sainte-Soulle, près de La Rochelle. Le bilan s’est alourdi, après la collision entre trois voitures survenue route d’Usseau, peu avant 21h. Deux autres personnes ont été grièvement blessées, et une plus légèrement C’est le jeune homme décédé qui a tenté une manœuvre de dépassement qui était impossible à réaliser. Il n’a pas pu éviter l’impact avec la voiture arrivant en face.