Municipales 2020. Catherine Desprez est candidate à la mairie de Surgères. Ce matin, la maire sortante a annoncé officiellement son désir de rempiler pour un 2e mandat. On l’écoute :

Fière du travail accompli depuis 2014, Catherine Desprez souhaite poursuivre sur sa lancée, avec des projets autour de trois grands axes, pour resserer les liens entre la population :

De quoi répondre, selon Catherine Desprez, aux attentes de ses concitoyens. L’élue dévoilera prochainement sa liste qui est quasiment bouclée. Elle sera rajeunie et renouvelée pour moitié. A noter que son premier adjoint Pierre Vivier ne rempilera pas, mais qu’il sera son directeur de campagne. A Surgères, un autre candidat est déjà déclaré. Il s’agit de Younès Biar, chef de file de l’opposition et référent départemental de La République en marche. Un 3e candidat sera connu vendredi. Il portera les couleurs du rassemblement à gauche, citoyen et écologique.