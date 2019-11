Eleveurs 1

Un groupe d’une dizaine d’agriculteurs néerlandais est arrivé hier matin à Surgères, dans le cadre d’un déplacement professionnel de trois jours. Tous sont des candidats potentiels à la reprise d’exploitations laitières dans la région. Des exploitations qui malheureusement ne trouvent pas de successeurs localement, faute de renouvellement des générations. Ces éleveurs hollandais sont donc les bienvenus en Charentes-Poitou comme le souligne le président de l’Association centrale des laiteries Patrick Roulleau. Et pour deux raisons :

L’objectif est de redynamiser la ressource laitière du bassin Charentes-Poitou qui connait depuis quelques années une situation difficile, avec un volume de lait et d’exploitations en déclin. Ancien éleveur bovin de Vendée, Yoann Bichtra est chargé d’accompagner aujourd’hui les agriculteurs étrangers s’installant dans notre région :

L’objectif est donc d’attirer les éleveurs, mais aussi leurs familles en valorisant le territoire et ses services, ses atouts touristiques, son patrimoine et sa culture. De quoi en motiver plus d’un, à l’image de ces deux éleveurs hollandais :

L’opération séduction se poursuit. Un programme de visite d’exploitations bovine et caprine est prévu pendant ces trois jours en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres.