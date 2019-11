Submersion17. C’est le nom d’un exercice départemental Orsec qui aura lieu fin novembre en Charente-Maritime. Quinze communes du littoral charentais seront associées à cet entraînement grandeur nature qui a pour but de tester la chaîne d’alerte, la gestion d’une catastrophe et l’application des procédures de protection de la population.

Pratiquement dix ans après le passage de la tempête Xynthia, les services de l’Etat et quinze communes du littoral de Charente-Maritime vont s’entraîner dans le cadre d’un exercice Orsec au risque de submersion marine. Cet exercice aura lieu les 27 et 28 novembre, dates des prochaines grandes marées où les coefficients s’élèveront à 98 et 99. Baptisé Submersion17, il s’inscrit dans le cadre du Programme de protection contre les inondations mis en place après la tempête de 2010. Il a vocation à mobiliser les services en charge de la gestion d’un évènement majeur, à tester toute la chaîne d’alerte aux communes en cas de catastrophe et à mettre en œuvre les procédures de protection de la population. Vont participer, tous les services de sécurité et de secours, les opérateurs de réseaux, le conseil départemental et donc quinze communes : La Rochelle, Angoulins, Esnandes, Fouras, l’île d’Aix, L’Houmeau, La Brée-les-Bains, La Jarne, Loix-en-Ré, Marsilly, Nieul-sur-Mer, Yves, mais aussi Aytré, Châtelaillon-Plage et Charron, ville et villages martyres qui avaient connu 12 décès lors de la tempête en 2010. Les communautés d’agglomérations de La Rochelle et Rochefort, et les Communautés de communes des îles de Ré et d’Oléron, et Aunis atlantique seront également associées à cet entraînement. Tout comme la population qui sera invitée à participer à un exercice d’évacuation. L’enjeu étant de sensibiliser les habitants aux réflexes et comportements à adopter en cas de submersion.