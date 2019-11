Une enquête a été ouverte après la profanation de l’église Saint-Etienne de Tonnay-Charente. Dans la soirée de samedi, des dégradations ont été constatées au sein de l’édifice religieux. Le tabernacle a été fracturé, le Saint-Sacrement vandalisé et la Croix du Christ renversée. Mais ce n’est pas tout puisque des hosties consacrées ont été dispersées sur le sol, et la lunule qui contenait une hostie pour l’adoration a été volée. Un fait abjecte selon l’Eglise qui, au regard des éléments, évoque un acte sataniste. Monseigneur Georges Collomb, évêque du diocèse de La Rochelle-Saintes, dénonce avec la plus grande vigueur « la violence d’une telle agression, expression de la haine contre le Christ et son Eglise, manifestation de violence, de lâcheté et de bêtise », a-til déclaré. Une humiliation pour l’ensemble de la communauté catholique. Une messe dite de réparation sera célébrée ce jeudi à 18h. La police de Rochefort est en charge de l’enquête. Le maire Eric Authiat, qui parle d’un acte lamentable, annonce par ailleurs qu’il va déposer plainte aujourd’hui.