Emmanuelle Wargon au chevet des communes touchées par la tempête Amélie et la crue de la Boutonne. La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique s’est rendue ce matin à Saint-Jean-d’Angély où le risque d’inondation a été évité cette semaine. Elle a salué le travail de prévention et d’alerte des autorités et d’intervention des forces de l’ordre et de sécurité, tout en soulignant l’enjeu d’une gestion de l’eau tout au long de l’année pour répondre aux problèmes de sécheresse l’été et d’inondations l’hiver. La ministre s’est dite à cette occasion favorable aux réserves de substitution. Ces fameuses bassines qui font bondir les écologistes.