A Rochefort, le Centre communal d’action social vient de mettre en place des ateliers bien-être pour soulager les malades et les aider à mieux supporter les effets des traitements qui peuvent occasionner des dommages corporels. Sandra Rondet, la directrice :

C'est donc le rôle de Marine Schwenk, socio-esthéticienne. Un métier qui requiert écoute, conseil et attention auprès des personnes atteintes de cancer :

Par petits groupes de 6 à 8 personnes, les malades viennent échanger, se rencontrer et partager un moment de bien-être avant, pendant ou après les traitements. Et ce qui est important pour Emilie, qui a participé hier à ce premier atelier, c'est…

Estime de soi et confiance sont aussi les vertus de ces ateliers bien-être, soutenus par la Ligue contre le cancer de la Charente-Maritime. Ils sont entièrement gratuits et ont lieu deux fois par mois. Il faut s'inscrire au 05 46 50 57 95. A noter que, paralèllement, un groupe de parole a été créé sur Rochefort. Il est ouvert sur inscription au 05 46 50 57 92.