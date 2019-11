Bernay-Saint-Martin rend hommage à ses 49 soldats morts pour La France durant la Grande guerre. La commune, située entre Surgères et Saint-Jean-d’Angély, accueille à l’occasion de la commémoration lundi du 101e anniversaire de l’Armistice de 1918 une exposition grandeur nature, qui retrace la vie de ces hommes morts au front, pendant la Première Guerre mondiale. Elle a été conçue par Claude Baudry, un habitant du village, retraité, généalogiste et passionné d’histoire, qui est parti d’un constat :

Pendant six mois, Claude a travaillé d’arrache-pied pour monter cette expo qui s’appuie sur des documents d’archives. Et la tâche n’a pas été facile :

Claude a pu aussi compter sur le concours de quelques descendants de soldats, mais très peu finalement ont participé :

C’est dans un décor pour le moins étonnant que sont présentés ces documents ou photos qui illustrent les origines et le parcours militaire de ces 49 soldats âgés de 19 à 46 ans, au milieu d’armes d’époque et d’objets d’artisanat, mais aussi de films et documentaires. Claude Baudry nous en parle :

L’exposition sera ouverte au public à la salle polyvalente de Bernay-Saint-Martin dès aujourd’hui et jusqu’à mercredi, de 10h à 18h. L’entrée est libre. A noter la présence lundi d’un authentique Taxi Renault, appelé Taxi de la Marne.