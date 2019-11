Le Secours catholique a publié hier son rapport annuel de la pauvreté en France. L’an dernier, plus de 1 300 000 personnes ont été accueillies par l’association, qui met l’accent sur la précarisation de plus en plus importante des migrants. Ces derniers représentent en effet plus de 30% de la population accueillie par le Secours catholique en Charente et Charente-Maritime, selon la présidente de la délégation des deux départements Thérèse Lecroart, qui nous dresse un bilan de l’activité en 2018 :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/secours-catholique.mp3 A noter que le Secours catholique des deux Charentes propose un accompagnement des personnes en difficulté, grâce à ses 650 bénévoles et 7 salariés.