C’est la première grande exposition française consacrée au climat et à l’océan, et elle ouvre demain au Musée maritime de La Rochelle. Baptisée sobrement Climat/océan La Rochelle, cette expo a pour vocation d’alerter, informer et engager le public sur les enjeux climatiques et le rapport à la mer, tout en présentant différentes formes de résiliences et solutions à l’œuvre.

Immersive, esthétique et participative, l’exposition Climat/océan La Rochelle, conçue sur-mesure par le scénographe Thoams Girault, est construite sur un socle scientifique solide, établi par un comité d’experts de renom, dont Françoise Gaill qui est la marraine de cette expo. De nombreux partenaires ont prêté leur concours pour financer les 660 000 euros de cette opération, tels que la Fondation Léa nature, l’Aquarium, l’Université, EDF ou la Nouvelle-Aquitaine. Ainsi que de nombreuses personnalités, dont la navigatrice Isabelle Autissier.

A l’heure où l’urgence climatique devient une priorité et que la préservation de l’océan s’impose comme un défi majeur de ce siècle, cette exposition s’inscrit véritablement au cœur des enjeux nationaux et internationaux. Ce premier évènement se pose comme la fondation d’un projet de plus grande ampleur installant La Rochelle au carrefour des initiatives, des recherches et des ressources consacrées à l’interaction entre l’océan et le climat. Car la cité maritime entretient depuis toujours une relation intime avec l’Atlantique et réunit toutes les conditions pour devenir le fer de lance de la Nouvelle-aquitaine dans ce domaine. Territoire engagé depuis les années 70 pour la préservation de l’environnement et la qualité de vie, La Rochelle a aujourd’hui l’ambition de devenir le 1er territoire zéro carbone à l’horizon 2040. L’exposition Climat/océan La Rochelle sera visible jusqu’au 31 octobre 2021.