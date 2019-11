Emmanuelle Wargon au chevet des communes touchées par la tempête Amélie et la crue de la Boutonne. La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition écologique effectue un déplacement aujourd’hui en Charente-Maritime. Son programme de visites débute ce matin à Saint-Jean-d’Angély par une rencontre des services de secours et de gendarmerie, engagés dans la gestion de la tempête et des crues. Un point est prévu avec les maires des communes concernées, avant la présentation du dispositif de gestion du débit de la Boutonne.

Puis, Emmanuelle Wargon se rendra à la mi-journée à Rochefort pour la signature du Contrat de transition écologique avec la Communauté d’agglomération Rochefort océan qu’elle a engagé le 5 février dernier. Contrat qui prévoit un accompagnement financier de la collectivité dans une démarche d’économie circulaire par le développement de la valorisation des déchets industriels et la création d’emplois. L’enveloppe s’élève à 1 million d’euros.