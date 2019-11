Un terrible accident de la route s’est produit hier soir à Montendre, au sud de la Charente-Maritime. Peu avant 20h, deux voitures sont entrées en collision sur la D145. Le bilan est lourd : une femme de 35 ans et sa fille de 9 ans sont décédées. Une femme de 55 ans et un jeune homme de 17 ans ont été grièvement blessés. La circulation a été totalement interrompue sur cet axe, le temps de l’intervention des secours. 28 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que la gendarmerie et une équipe du SMUR.