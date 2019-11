Le maire de Marennes-Hiers-Brouage n’en peut plus des anglicismes. Farouche défenseur du français, et alors que vient de démarrer le Festival des cultures francophones, Mickaël Vallet vient de faire savoir à la société Orange qu’il ne signera pas les arrêtés municipaux nécessaires à l’installation d’un camion « Orange truck » sur sa commune, pour commercialiser le Très haut débit internet. Et ce, tant que l’opérateur ne respectera pas la Constitution et la loi Toubon relative à l’emploi de la langue française. Il dit stop aux agressions volontaires du français, et prévient que la même mesure sera appliquée à toutes les entreprises qui ne feront pas un effort de langage.