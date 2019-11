L’inauguration demain à Surgères de l’atelier-boutique Picaillon. Picaillon, la mode alternative, qui s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Lauréate cette année des Trophées de l’innovation Cyclab, cette jeune entreprise, qui a vu le jour à Toulouse il y a six ans, tente un retour gagnant grâce à cette récompense et au succès de l’économie circulaire. Car, Charlène Carreno, couturière et gérante, recycle des tissus d’occasion à sa manière. Elle nous explique :

L’industrie du textile est la 2e la plus polluante au monde. L’occasion donc de revoir son mode de consommation et d’aller faire un tour à Picaillon, qui est installée à la pépinière d’entreprises Indigo à Surgères. Prochainement, Charlène Carreno proposera des ateliers zéro déchet pour concevoir des sacs à vrac ou des lingettes. Elle envisage également de donner des cours de couture. Elle participera d’ailleurs à la Semaine de la réparation qui débutera le 16 novembre.