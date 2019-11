La vigilance orange à la crue de la Boutonne a été levée dans la matinée. Les prévisions concernant les précipitations attendues aujourd’hui et demain ont été revues à la baisse, et sont rassurantes. La situation du niveau de la rièvire en amont se stabilise, et tout risque d’inondation des maisons à Saint-Jean-d’Angély est désormais écarté. La hauteur de l’eau sous le pont de Saint-Jacques ne devrait pas dépasser les 10,20m. Et donc aucune maison ne sera envahie par les eaux. Le seuil d’alerte étant fixé à 10,80m. Toutefois, les élus de la Ville et les équipes techniques restent en veille permanente. A noter que, par précaution, des animaux d’élevage ont été mis à l’abri dans le secteur de Saint-Jean-d’Angély. L’ensemble des services de l’Etat reste mobilisé pour détecter une éventuelle montée des eaux, indique la préfecture de la Charente-Maritime. La gendarmerie inspecte jour et nuit le niveau de la Boutonne.