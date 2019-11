C’est la 10e édition. Une édition sur le thème de la jeunesse qui va se dérouler jusqu’à dimanche. Au programme : des concerts, spectacles, films et rencontres. Avec en tête d’affiche l’humoriste Alex Vizorek qui se produira demain soir à 21h à l’Estran. Il faudra aussi compter sur l’invitée d’honneur Catherine Fournier, plus jeune députée du Québec, élue en 2016 à l’âge de 24 ans. Elle présentera son livre « L’Audace d’agir » ce soir à 18h à la Maison des initiatives et des services. La programmation s’annonce riche pour ce festival qui, en dix ans, a su trouver son public et bénéficie désormais d’une certaine reconnaissance au niveau national, voire international. Mickaël Vallet, le maire de Marennes-Hiers-Brouage :