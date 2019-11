Alerte à la pollution au large de La Tremblade/Ronce-les-Bains. Aujourd’hui et demain, la Direction départementale des territoires et de la mer et la Communauté d’agglomération Royan atlantique organisent un exercice de grande ampleur, dans le cadre du plan POLMAR. Ce dernier fait suite au naufrage du Grande America. Ce porte-conteneurs italien qui avait sombré à plus de 300km des côtes charentaises en mars dernier, entraînant une forte pollution maritime. Une préparation théorique est prévue ce mercredi, avant un entraînement pratique demain sur la digue du Mus du Loup. Il s’agira notamment de déployer un chantier de dépollution directement sur le site.