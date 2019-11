L’épisode survenu dimanche a fragilisé le bâtiment. Des infiltrations d’eau ont été constatées hier, et la charpente serait instable, selon un expert qui s’est rendu sur place ce mardi. Par mesure de précaution, le public a été évacué dans l’après-midi. Et un périmètre de sécurité a été mis en place. Une partie des collections et des œuvres se trouvant dans les pièces ayant pris l’eau seront transférées dès aujourd’hui dans une salle sécurisée. La médiathèque restera fermée jusqu’à nouvel ordre.