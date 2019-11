L’inquiétude grandit à Saint-Jean-d’Angély, à mesure que le niveau de la Boutonne monte. Il a franchi la barre des 10m cette nuit sous le pont Saint-Jacques, selon le site Vigicrues du Ministère de la transition écologique. La rivière est toujours sous haute surveillance, et Météo France maintient son alerte orange aux crues, en raison des précipitations attendues aujourd’hui et demain. Une nouvelle cellule de crise a eu lieu hier après-midi à la mairie pour faire le point sur la situation. Dans le quartier du faubourg Taillebourg où le risque est accru, les habitants croisent les doigts. Ecoutez Patrice Bouchet, élu référent dans ce quartier :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/boutonne-taillebourg.mp3 En 1982, le niveau de la Boutonne avait atteint 11m.

A noter que, par précaution, des animaux d’élevage ont été mis à l’abri dans le secteur de Saint-Jean-d’Angély. L’ensemble des services de l’Etat reste mobilisé pour détecter une éventuelle montée des eaux, indique la préfecture de la Charente-Maritime. La gendarmerie inspecte jour et nuit le niveau de la Boutonne.

Ailleurs dans le département, une partie de la RN 11 entre La Rochelle et Niort a été inondée hier à hauteur de Nuaillé-d’Aunis. Des opérations de pompage ont été mises en place par les services de la Direction départementale des routes atlantiques. Des sapeurs-pompiers sont venus en renfort.