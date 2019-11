Conséquences des fortes pluies de ces derniers jours. Sur la commune d’Ecoyeux, un couple de 80 ans a dû être relogé suite à l’inondation de son logement. Ailleurs, dans l’arrondissement de Saint-Jean-d’Angély, plusieurs habitations ont été inondées. A Matha, Courcelles, Cressé et Seigne. Principalement des sous-sols, qui n’ont pas nécessité de relogement des occupants. Toujours dans ce secteur, des voiries communales ont également été inondées, informe la préfecture de la Charente-Maritime. A Vénérand, Saint-Georges-de-Longuepierre et Nuaillé-sur-Boutonne. Et de préciser qu’aucun site sensible de type Ehpad, clinique ou hôpital n’a été impacté par les crues.

Les sous-préfets de Rochefort et Jonzac au chevet des communes impactées par Amélie. Au lendemain de la tempête qui n’a causé que des dégâts matériels, Jean-Paul Normand et Jérôme Aymard sont allés hier à la rencontre des maires des communes concernées comme Echillais et Saint-Thomas-de-Conac. Un quart du département à été touché. Pour rappel, les sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime ont réalisé 460 interventions entre samedi et dimanche. Principalement pour des chutes d’arbres, des bâchages de toitures et des inondations. 14 000 foyers ont été privés d’électricité. Depuis hier, tous sont désormais de nouveau réalimentés. Concernant la téléphonie fixe et mobile, le réseau Orange a subi d’importants dégâts dans la région. 9 300 lignes sont impactées dont 800 en Charente-Maritime. 300 techniciens sont mobilisés en Nouvelle-Aquitaine.